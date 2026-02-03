Рысь, белоплечий орлан, самка для капибары: в зоопарк привезут новых животных

Екатеринбургский зоопарк готовится к пополнению в 2026 году. Там появятся рысь, белоплечий орлан и новые ящерицы. Кроме того, сотрудники надеются на приезд самки для Капибарина. О некоторых животных уже договорились с партнерскими организациями, отметил в пресс-конференции заместитель директора Екатеринбургского зоопарка по формированию коллекции Павел Грачев.

По его словам, в 2025 году в зоопарк впервые для России были завезены более 10 новых видов животных, такие как, например, цепкохвостые дикобразы и опоссумы. Также появились и хорошо знакомые сотрудникам виды: полозы Буланже, гималайские и белокоготные медведи, мартышки Бразза и бинтуронги. На юбилей зоопарку подарили шипохвостых ящериц и йеменских хамелеонов.

За год родилось 74 детеныша. Успешно продолжили род кошачьи лемуры, ленивцы, игрунки Жоффруа, толстохвостые галаго, дальневосточные леопарды и другие звери.

Екатеринбург, Дарья Деменева

