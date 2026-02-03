Пять идущих через Екатеринбург поездов задерживаются более чем на 10 часов

В связи с проведением восстановительных работ после схода с рельсов нескольких грузовых вагонов в Кировской области пять поездов дальнего следования прибудут сегодня в Екатеринбург с большим опозданием.

Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, поезд № 70 сообщением Москва – Чита отправится из Екатеринбурга сегодня в 15:11 вместо 00:39; поезд № 10 «Москва – Владивосток» – в 15:30 вместо 02:45; поезд № 110 «Москва – Новый Уренгой» – в 16:19 вместо 03:04; поезд № 74 «Санкт-Петербург – Тюмень» – в 15:39 вместо 02:56; поезд № 68 «Москва – Абакан» – в 15:17 вместо 05:53.

Пассажиры размещены в залах ожидания железнодорожного вокзала, обеспечены горячим питанием и напитками. Свердловская транспортная прокуратура контролирует проведение мероприятий по восстановлению графика движения поездов. В здании железнодорожного вокзала прокуратура организовала мобильную приемную.

Напомним, днем 2 февраля в Кировской области сошли с рельсов несколько вагонов грузового поезда. В результате сбился график 20 поездов дальнего следования. Авария произошла на перегоне Оричи – Шалегово Горьковской железной дороги.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube