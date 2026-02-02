В Кировской области задерживаются 20 поездов из-за схода вагонов

В Кировской области сошли с рельсов несколько вагонов грузового поезда. В пути задерживаются 20 поездов дальнего следования, сообщает Федеральная пассажирская компания.
Авария произошла на перегоне Оричи – Шалегово Горьковской железной дороги. Отмечается, что задержки в расписании коснулись 20 поездов. В частности, девять составов следуют измененным маршрутом. Для перевозки пассажиров назначены резервные поезда.
«Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим», – добавили в ФПК.
В настоящее время на месте идут восстановительные работы, в которых задействовано три восстановительных поезда. Железнодорожники делают все возможное для восстановления движения.
Киров, Зоя Осколкова
