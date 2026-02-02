российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 2 февраля 2026, 14:10 мск

Новости Транспорт

Новости, Кратко, Популярное

В Кировской области задерживаются 20 поездов из-за схода вагонов

В Кировской области сошли с рельсов несколько вагонов грузового поезда. В пути задерживаются 20 поездов дальнего следования, сообщает Федеральная пассажирская компания.

Авария произошла на перегоне Оричи – Шалегово Горьковской железной дороги. Отмечается, что задержки в расписании коснулись 20 поездов. В частности, девять составов следуют измененным маршрутом. Для перевозки пассажиров назначены резервные поезда.

«Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим», – добавили в ФПК.

В настоящее время на месте идут восстановительные работы, в которых задействовано три восстановительных поезда. Железнодорожники делают все возможное для восстановления движения.

Киров, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт,