Суд вынес приговор отцу, трое детей которого погибли на пожаре

Белоярский районный суд вынес приговор 39-летнему местному жителю Анатолию, обвиняемому в причинении смерти по неосторожности троим своим детям.

Как уже писал «Новый День», дом семьи в деревне Златогорова Белоярского района загорелся в ночь на 5 сентября 2025 года. Родители смогли вывести из дома четверых детей – полутора, 9, 12 и 14 лет. К сожалению, другие три ребенка 5, 7 и 11 лет погибли.

Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, с 2021 по 2025 годы многодетная семья жила в частном доме, построенном главой семьи. Анатолий знал об аварийном режиме работы электросети в одном из помещений, однако не принимал никаких мер.

Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» и назначил ему наказание в виде 2 лет ограничения свободы.

Кроме того, суд вынес частное постановление в адрес администрации Белоярского МО с целью обратить внимание на обстоятельства, способствовавшие трагедии – в доме многодетной семьи не было автономного пожарного извещателя. В течение месяца местные власти обязаны предоставить ответ о принятых мерах.

Белоярский, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube