«Главный вопрос – как быстро терапевт сможет заподозрить рак», – врач о сроках онкопомощи

Главный врач Свердловского областного онкологического диспансера Евгений Киселев не видит сложности в приеме больного с подозрением на онкологию в течение трех рабочих дней. Проблема может возникнуть, если терапевт поздно направит пациента на онкообследование.

«С 2021-2022 года существуют сроки обследования пациентов: 3 дня до первичного приема онколога, 7 рабочих дней на обследование, 7 рабочих дней до начала лечения. Обеспеченность по месту жительства онкологами составляет около 70%, поэтому большой проблемы попадания к районным онкологам нет. Главный вопрос в другом: как быстро терапевт сможет заподозрить онкологическое заболевание и направить пациента к специалисту после дообследований», – заявил он на пресс-конференции.

Положительный результат такого анализа быстро запускает весь дальнейший алгоритм обследования, минуя долгое ожидание у терапевта. Это ускоряет постановку диагноза: «В данном случае упор нужно делать на скрининговых методах обследования, они значительно ускоряют все эти процедуры. Например, при выявлении положительного анализа кала на скрытую кровь, пациент в течение двух недель направляется на колоноскопию и проходит обследование».

Если же районный онколог в отпуске или его нет на месте, фельдшер или терапевт могут запросить телемедицинскую консультацию в онкодиспансере. Такой запрос будет обработан в течение двух дней.

Ранее «Новый День» писал, что правительство России утвердило норму, согласно которой пациенту с подозрением на онкологию должны обеспечить консультацию врача в течение трех рабочих дней. Но, как правило, попасть к терапевту по месту жительства часто можно только через 2-4 недели. Без его направления не примет онколог, а онколог, в свою очередь, не направит на лечение без результатов анализов, КТ и МРТ, на которые тоже существуют очереди.

Екатеринбург

