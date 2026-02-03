Пациенту с подозрением на онкологию теперь должны теперь дать консультацию врача в течение трех дней. Что думают об этом россияне

Правительство Росси утвердило норму, согласно которой пациент с подозрением на онкологию должны обеспечить консультацию врача в течение трех рабочих дней.

Как сообщает РИА «Новости», на проведение диагностических инструментальных и лабораторных исследований отводится не более семи рабочих дней с момента назначения.

В случае выявления злокачественного новообразования лечащий врач направляет пациента на лечение в специализированную медицинскую организацию. Диспансерное наблюдение за ним должны установить в течение трех рабочих дней со дня постановки диагноза.

Между тем, в ответ на данную инициативу сами пациенты и родные онкологических больных делятся совсем иным опытом. Как правило, схема начинает сбоить еще на этапе приема терапевта, к которому по месту жительства почти во всех регионах России есть очередь от двух недель до месяца. Без приема у терапевта невозможно получить направление на прием к онкологу по месту жительства. Онколог по месту жительства не может направить пациента на дальнейшее лечение в профильное медучреждение без анализов и КТ и МРТ, куда тоже придется выждать очереди. Некоторые анализы пациенты сдают за свои деньги. Все это требует немалых денег и времени. Как правило, к моменту самого лечения медицинская помощь уже бесполезна и пациент переходит в терминальную стадию, где его просто отправляют умирать дома, или, если у родных есть на это деньги – в хосписе.

Ниже приводим другие высказывания россиян о медпомощи онкобольным (орфография и пунктуация – авторские):

«В течение 3-х дней? Интересно, каким образом. Чтобы попасть на консультацию в онкоцентр, нужно взять направление у онколога в своей поликлинике, а он принимает раз в неделю 2 часа в день, в обед ( совместительство). Запись за две недели. Узких специалистов в поликлиниках не хватает, большинство из них совместители, по несколько часов в неделю принимают ( например Лор только по понедельникам с 7.00 до 9.00). Чтобы ускориться- идёшь к платному онкологу ( по субботам из того же онкоцентра принимает по три часа), 2000 р. и будет направление.... О чем говорят эти сказочники????»

«В законе четко сказано,– " в случае выявления!" А выявляет онко-заболевание,– врач онколог в онкологическом диспансере. Терапевт в поликлинике, может лишь заподозрить и так и пишет suspicio, потому что онкологический диагноз может написать только врач- онколог согласно законодательства РФ. У терапевтов нет права выставлять первичные онкологические диагнозы потому что терапевт проходит аккредитацию по терапии. А не по онкологии. И даже если терапевт захочет пройти дополнительное обучение по онкологическим диагнозам, то отдел последипломного образования вместе с симуляционным центром медицинского университета не позволят врачу много аккредитаций иметь»

«Очередные байки!! Смешно и !печально. Стоим на учёте. Месяц наперёд запись. Врач говорит как бог решит. Что они не лечат а просто поддерживают болезнь. А там как бог решит. И не раз это было сказано. Чувствуешь себя идиотом. Так как уже нас считают отработанном материалом. Когда такое пишут в СМИ зачем людей лишний раз злить».

Москва, Елена Васильева

