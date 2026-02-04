Представитель «Опоры России»: «Бизнес будет закрываться и разоряться»

Сохранение ключевой ставки ЦБ на высоком уровне и нововведения в налогообложении, вступившие в силу с нового года, приведут к тому, что многие предприниматели будут вынуждены свернуть свою деятельность. Об этом заявил на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» председатель Свердловского отделения организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Илья Тыщенко.

По словам Ильи Тыщенко, опасения «Опоры России» вызывает снижение лимита по тем предприятиям, которые могут применять упрощенную систему налогообложения, введение НДС, а также изменения, касающиеся патентной деятельности.

«Бизнес будет закрываться и разоряться. Все это болезненно и сложно. В 2026 году есть запрос от предпринимательского сообщества на снижение банковской ставки, потому что при 16% ни о каком развитии говорить не приходится. И так экономика находится в состоянии стагнации. Бизнесы закрываются, предприниматели сворачивают свою деятельность. Если ставка не будет существенно снижена, не на 1-1,5%, а до удобоваримой цифры, меньше 10%, то никакого экономического роста, никакого развития в этом году не будет», – считает Тыщенко.

С ним согласен председатель правления Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Константин Холодилов: «Бизнес напуган. Предприниматели уходят в тень, поднимают цены, сокращают персонал. Реально оценить последствия мы сможем только к концу года», – сказал он.

Как уже писал «Новый День», по итогам 2025 года об ухудшении экономической ситуации на своем предприятии заявили 48,1% участников опроса СОСПП из числа руководителей крупного бизнеса. Среди руководителей средних предприятий ухудшение заметили 32,35% (год назад – 18,5%), малых предприятий – 35,6% (год назад – 12,8%). О том, что экономическая ситуация на их предприятии однозначно улучшилось, заявили представители 11,5% крупных компаний, 17,65% средних и 11,8% малых. Остальные оценивают ситуацию как просто стабильную или стабильно-тяжелую.

Екатеринбург, Елена Владимирова

