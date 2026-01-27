Почти на половине крупных предприятий заметили ухудшение экономической ситуации

По итогам 2025 года в Свердловской области существенно увеличился процент крупных предприятий, руководители которых отмечают, что экономическая ситуация в их бизнесе осложнилась.

Как сообщил на пресс-конференции первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов, об ухудшении экономической ситуации на своем предприятии заявили 48,1% участников опроса СОСПП из числа руководителей крупного бизнеса. По итогам 2024 года их было всего 13,8%. Среди руководителей средних предприятий ухудшение заметили 32,35% (год назад – 18,5%), малых предприятий – 35,6% (год назад – 12,8%).

О том, что экономическая ситуация на их предприятии однозначно улучшилось, заявили представители 11,5% крупных компаний, 17,65% средних и 11,8% малых.

Остальные предприятия оценивают ситуацию как просто стабильную или стабильно-тяжелую.

Среди проблем, которые пришлось решать собственникам предприятий, на первом месте – нехватка квалифицированных кадров (49,7%), затем снижение внутреннего спроса (49%), высокая ключевая ставка ЦБ РФ (45,5%), рост цен поставщиков (43,4%), неплатежи контрагентов (37,2%). В меньшей степени бизнес волнуют международные санкции – о такой проблеме заявили 18,6% руководителей.

