Уральский бизнес жалуется на падение спроса, налоги и неопределенность (ИНФОГРАФИКА)

По итогам 2025 года представители малого и среднего бизнеса стали чаще, чем в 2024 году, называть в числе своих главных проблем падение спроса, высокую налоговую нагрузку и общую экономическую неопределенность. Об этом сообщила сегодня на заседании заксобрания уполномоченный по правам предпринимателей Свердловской области Елена Артюх.

Фото: трансляция заседания Свердловского заксобрания

Падение платежеспособного спроса назвали своей главной проблемой 62,8% опрошенных бизнесменов (в 2024 году – 33,6%); высокую налоговую нагрузку – 54,8% (36,4%); высокие тарифы на энергию – 49,2% (16,4%); неопределенность экономической ситуации – 40,6% (в 2024 году таких ответов не было). Число предпринимателей, которые жалуются на нехватку квалифицированных кадров, наоборот, снизилось – с 46,4% до 33,7%. 31,9% недоволен ростом стоимости комплектующих и сырья, 23% – высокой кредитной нагрузкой. Недостаток финансовых средств отметили 19,8% (в 2024 году – 20,7%).

Фото: трансляция заседания Свердловского заксобрания

Закрыть свой бизнес в конце 2025 года планировали 17,7%, сохранить – 51,6%, развивать – 22,6%. Иной ответ дали 8,1% опрошенных.

Напомним, ранее об ухудшении экономической ситуации на своем предприятии заявили 48,1% участников опроса СОСПП из числа руководителей крупного бизнеса. По итогам 2024 года их было всего 13,8%. Среди руководителей средних предприятий ухудшение заметили 32,35% (год назад – 18,5%), малых предприятий – 35,6% (год назад – 12,8%). О том, что экономическая ситуация на их предприятии однозначно улучшилось, заявили представители 11,5% крупных компаний, 17,65% средних и 11,8% малых. Остальные предприятия оценивают ситуацию как просто стабильную или стабильно-тяжелую.

Екатеринбург, Елена Владимирова

