Каждый девятый свердловчанин имеет статус самозанятого

В Свердловской области к концу 2025 года статус самозанятых оформили 470 тысяч человек, что на 112 тысяч больше, чем год назад.

Об этом сообщила на пресс-конференции бизнес-омбудсмен региона Елена Артюх. С учетом того, что население Свердловской области составляет около 4,2 млн человек, получается, что самозанятым стал каждый девятый.

Напомним, сейчас самозанятые платят 6% налога от дохода при работе с юридическими лицами и 4% – при работе с физлицами. Экспериментальный налоговый режим распространяется на лиц с доходом, не превышающим 2,4 млн рублей за год. Им могут воспользоваться физлица, включая индивидуальных предпринимателей, которые не занимаются наймом работников и не имеют работодателя. По данным ФНС, на конец августа 2025 года в России было зарегистрировано 14,3 млн самозанятых.

В кабмине напомнили, что эксперимент по налогам для самозанятых проводится с 2019 года и завершится в 2028 году.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube