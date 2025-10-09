Кабмин РФ пообещал не отменять эксперимент с самозанятыми до 2028 года

Никаких изменений в режиме работы самозанятых до завершения срока проведения налогового эксперимента не планируется. Об этом заявили в пресс-службе правительства России.

В кабмине напомнили, что эксперимент по налогам для самозанятых проводится с 2019 года и завершится в 2028 году. «В течение этих лет условия налогообложения остаются прежними», – подчеркнули в пресс-службе, передает ТАСС.

Ранее Совет Федерации рекомендовал правительству проработать завершение эксперимента по введению налога на профессиональный доход досрочно – в 2026 году. Сенаторы приняли соответствующее постановление по итогам выступления в Совфеде министра экономического развития Максима Решетникова о текущем состоянии экономики 23 сентября.

Экспериментальный режим налога на профессиональный доход действует в России с 2019 года. Он должен был продлиться 10 лет и завершиться 31 декабря 2028 года. Сегодня самозанятые платят 6% налога от дохода при работе с юридическими лицами и 4% – при работе с физлицами. Экспериментальный налоговый режим распространяется на лиц с доходом, не превышающим 2,4 млн рублей за год. Им могут воспользоваться физлица, включая индивидуальных предпринимателей, которые не занимаются наймом работников и не имеют работодателя. По данным ФНС, на конец августа в России было зарегистрировано 14,3 млн самозанятых.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

