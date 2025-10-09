Совфед предложил кабмину упразднить самозанятость в 2026 году

Совет Федерации рекомендовал правительству России досрочно завершить эксперимент по применению налога на профессиональный доход в 2026 году. Это следует из принятого накануне постановления верхней палаты российского парламента по итогам выступления в Совфеде министра экономического развития Максима Решетникова о текущем состоянии экономики РФ 23 сентября.

Экспериментальный режим налога на профессиональный доход действует в России с 2019 года. Он должен был продлиться 10 лет и завершиться 31 декабря 2028 года. Сегодня самозанятые платят 6% налога от дохода при работе с юридическими лицами и 4% – при работе с физлицами. Экспериментальный налоговый режим распространяется на лиц с доходом, не превышающим 2,4 млн рублей за год. Им могут воспользоваться физлица, включая индивидуальных предпринимателей, которые не занимаются наймом работников и не имеют работодателя. Согласно данным ФНС, на конец августа в России было зарегистрировано 14,3 млн самозанятых.

Правительству предложено проанализировать результаты эксперимента по введению налога на профессиональный доход и по итогам анализа «проработать вопросы о завершении эксперимента в 2026 году». Кабмину также рекомендовано разработать дополнительные меры «по недопущению практики занижения налоговой базы для исчисления налога на доходы физических лиц при найме работников». Об этом говорится в постановлении Совета Федерации «О текущей ситуации в экономике и основных задачах социально-экономического развития России».

Решетников ранее сообщил, что изменений в режиме работы самозанятых до 2028 года не ожидается – это является принципиальной позицией правительства. В то же время, как отметил министр, это не освобождает от ответственности тех работодателей, которые вместо найма по трудовому договору пытаются использовать «мимикрию трудовых отношений», нанимая самозанятых, напоминают РИА «Новости».

Москва, Наталья Петрова

