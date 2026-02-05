Год Уральского рока открылся большим концертом в «Космосе» (ФОТО)

В Екатеринбурге стартовали мероприятия, посвященные Году Уральского рока. Вечером 4 февраля на сцену ККТ «Космос» вышли ветераны Свердловского рок-клуба – «Чайф», Вадим Самойлов, Настя Полева, Егор Белкин, Александр Пантыкин.

«Уральский рок – это целая философия, отражающая дух и характер времени, это феномен, навсегда изменивший культурную картину Екатеринбурга, региона и всей страны <…> Год уральского рока должен стать по-настоящему масштабным. В нашем городе будут проходить фестивали, выставки, лекции и встречи с музыкантами. Важно, чтобы каждый почувствовал себя частью этого большого движения», – поделился в телеграм-канале глава города Алексей Орлов.

Как уже писал «Новый День», в списке запланированных на этот год мероприятий – концерт, посвященный Году Уральского рока, в День города; фестиваль молодежных рок-групп в ЦПКиО имени Маяковского; спектакли, основанные на музыке уральских рок-групп; реставрация записей артистов Свердловского рок-клуба; издание партитур их песен.

В мае 2026 года у Дворца молодежи поставят памятник режиссеру Алексею Балабанову – неподалеку от дома, где жил режиссер, и школы, в которой он учился.

Екатеринбург

