Год Уральского рока начнется с юбилейного концерта «Урфина Джюса»

Год Уральского рока в Екатеринбурге начнется с юбилейного концерта «Урфин Джюс. 45», который пройдет 4 февраля – в день памяти поэта Ильи Кормильцева, писавшего тексты для песен группы, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Уральский рок – гордость Екатеринбурга. Мы всегда с удовольствием представляем его наследие. Именно в нашем городе зародилось уникальное звучание и философия этого культурного феномена. Я убежден, празднование юбилея Свердловского рок-клуба должно пройти максимально широко и выйти далеко за пределы мегаполиса», – отметил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Обновленную программу мероприятий на Год Уральского рока представила директор Департамента общественных связей мэрии Екатерина Форукшина. В список вошли:

– концерт, посвященный «Году Уральского рока», в День города;

– фестиваль молодежных рок-групп в ЦПКиО имени Маяковского;

– выставки, посвященные Году Уральского рока;

– кинопоказ фильма об уральском роке;

– спектакли, основанные на музыке уральских рок-групп;

– реставрация записей артистов Свердловского рок-клуба;

– издание партитур их песен.

Кроме того, в следующем году юбилею Свердловского рок-клуба будут посвящены Ледовый городок и фестиваль «Уральская ночь музыки».

В мае 2026 года у Дворца молодежи поставят памятник режиссеру Алексею Балабанову – неподалеку от дома, где жил режиссер, и школы, в которой он учился.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube