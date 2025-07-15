Год Уральского рока начнется с юбилейного концерта «Урфина Джюса»

Год Уральского рока в Екатеринбурге начнется с юбилейного концерта «Урфин Джюс. 45», который пройдет 4 февраля – в день памяти поэта Ильи Кормильцева, писавшего тексты для песен группы, сообщили в пресс-службе мэрии.
«Уральский рок – гордость Екатеринбурга. Мы всегда с удовольствием представляем его наследие. Именно в нашем городе зародилось уникальное звучание и философия этого культурного феномена. Я убежден, празднование юбилея Свердловского рок-клуба должно пройти максимально широко и выйти далеко за пределы мегаполиса», – отметил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
Обновленную программу мероприятий на Год Уральского рока представила директор Департамента общественных связей мэрии Екатерина Форукшина. В список вошли:
– концерт, посвященный «Году Уральского рока», в День города;
– фестиваль молодежных рок-групп в ЦПКиО имени Маяковского;
– выставки, посвященные Году Уральского рока;
– кинопоказ фильма об уральском роке;
– спектакли, основанные на музыке уральских рок-групп;
– реставрация записей артистов Свердловского рок-клуба;
– издание партитур их песен.
Кроме того, в следующем году юбилею Свердловского рок-клуба будут посвящены Ледовый городок и фестиваль «Уральская ночь музыки».
В мае 2026 года у Дворца молодежи поставят памятник режиссеру Алексею Балабанову – неподалеку от дома, где жил режиссер, и школы, в которой он учился.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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