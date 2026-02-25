Премьера мюзикла по песням «Чайфа» состоится 8 апреля

Премьера рок-мюзикла «Время не ждет» по песням группы «Чайф» состоится 8, 9 и 10 апреля в Свердловском театре музкомедии. Об этом рассказала на пресс-конференции рок-гид, популяризатор истории Свердловского рок-клуба Светлана Толмачева.

Продажа билетов на премьеру стартует сегодня в 15:00. По словам Светланы Толмачевой, интерес к премьере очень высокий, поэтому, скорее всего, билеты раскупят быстро.

Как уже писал «Новый День», премьера состоится в рамках Года уральского рока. Среди других запланированных мероприятий – концерт в День города; фестиваль молодежных рок-групп в ЦПКиО имени Маяковского; выставки. В мае 2026 года у Дворца молодежи поставят памятник режиссеру Алексею Балабанову – неподалеку от дома, где жил режиссер, и школы, в которой он учился.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

