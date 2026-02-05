Началась магнитная буря планетарного масштаба

Магнитна буря планетарного масштаба началась на Земле. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. По данным ученых, сейчас явление держится на уровне G1, но в течение суток возможен рост до уровня G2-G3.

Как отмечают ученые, конкретной и единственной причины магнитных бурь нет, они стали реакцией магнитосферы Земли на чрезвычайно высокую активность Солнца, которая наблюдалась с начала месяца. Триггером для их начала послужил прилет края плазменного облака, которое было выброшено в космос во время крупнейшей за последние полтора года вспышки класса X8.1.

Напомним, что магнитные бури часто негативно сказываются на самочувствии метеозависимых людей. Чтобы облегчить состояние, врачи рекомендуют больше спать – не менее 7-8 часов в сутки.

Необходимо поддерживать тонус сосудов, а для этого нужно принимать контрастный душ, делать утреннюю гимнастику и не забывать про прогулки на свежем воздухе. Стоит отказаться от сигарет и употребления алкоголя. Также важно соблюдать рекомендации лечащего врача и своевременно проходить терапию.

