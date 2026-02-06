Стали известны подробности цепочки из 5 ДТП на Пермском тракте

Установлены предварительные обстоятельства массового ДТП, которое случилось сегодня около 9 часов утра на 312-м километре автодороги Пермь – Екатеринбург.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, цепочка ДТП началась с того, что водитель грузовика DAF с полуприцепом выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением, врезался в опору ЛЭП, и грузовик опрокинулся.

Вслед за этим автомобиль FAV с полуприцепом въехал в стоящую фуру Volvo с полуприцепом, после чего врезался в снежный вал у металлического дорожного ограждения, разделяющего встречные потоки.

Следом водитель Nissan Juke не рассчитал дистанцию и влетел в КамАЗ с полуприцепом. Водитель КамАЗа до этого резко затормозил, чтобы не столкнуться с участниками предыдущего ДТП.

Параллельно водитель внедорожника Lexus не справился с управлением, съехал с дороги и наехал на снежный вал. Еще один участник событий – водитель грузовика Mercedes Actros – съехал с проезжей части в кювет.

Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили на трассе, где случилось массовое ДТП, стекловидный лед. В адрес обслуживающей организации выдано предписание на устранение недостатков. В результате ДТП пострадавших нет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

