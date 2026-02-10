Директор кушвинского МУП «Теплодом» арестован по обвинению в мошенничестве

Кушвинский городской суд избрал меру пресечения директору МУП «Теплодом» Сергею Фучкину, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе суда, Фучкина заключили под стражу до 6 апреля 2026 года. Постановление суда может быть обжаловано в течение 3 суток.

Как уже писал «Новый День», директор МУП «Теплодом» Сергей Фучкин и его заместитель по производству Андрей Лиханов были задержаны в прошлое воскресенье. По версии следствия, они похитили 1,8 млн рублей, выделенные из бюджета Кушвы для обеспечения бесперебойной работы системы отопления. Андрея Лиханова оставили на свободе под запрет определенных действий. Ему запрещено выходить из дома в период с 22:00 до 06:00, а также общаться с другими обвиняемыми, представителями потерпевшего, свидетелями по уголовному делу.

Кушва, Елена Владимирова

