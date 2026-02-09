Руководителей теплоснабжающей организации Кушвы обвиняют в мошенничестве

В Кушве задержаны директор МУП «Теплодом» Сергей Фучкин и его заместитель по производству Андрей Лиханов. Обоим предъявлено обвинение в мошенничестве.

По версии следствия, Фучкин и его сообщники похитили 1,8 млн рублей, выделенные из бюджета Кушвинского муниципального округа для обеспечение бесперебойной работы системы отопления.

Как сообщили в пресс-службе Кушвинского городского суда, Фучкину продлили срок задержания на 72 часа. Следствие ходатайствует об аресте. К рассмотрению ходатайства о мере пресечения суд вернется 10 февраля в 9.30.

Заместителя директора «Теплодом» Андрея Лиханова оставили на свободе под запрет определенных действий. Ему запрещено выходить из дома в период с 22.00 до 06.00 часов, а также общаться с другими обвиняемыми, представителями потерпевшего, свидетелями по уголовному делу.

Как уже писал «Новый День», 20 января в Кушве начались проблемы с отоплением. Остались без тепла дома в районе улиц Уральской и Рабочей. В Кушве в это время были тридцатиградусные морозы. 27 января власти Кушвы отчитались о нормализации теплоснабжения в городе, но 28 января вышел из строя еще один котел. 29 января ситуацию обсудили на заседании правительства Свердловской области. Денис Паслер заявил, что проблемы во многом связаны с неисполненной концессией: из 12 запланированных с 2018 года мероприятий выполнено лишь одно. В итоге концессию расторгли, а имущество вернули муниципалитету. Сегодня в округе работают 11 теплоисточников, однако котельные «Уральская» и «Блочная» – в критическом состоянии, износ превышает 80%.

Кушва

