В Екатеринбурге выбрали нового старого мэра (ФОТО)

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов переизбран городской думой на новый пятилетний срок. За кандидатуру действующего градоначальника проголосовали 33 депутата. Его оппонентки – депутат заксо Екатерина Есина и директор Института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова – набрали по одному и двум голосам соответственно.

Сегодняшнее заседание Екатеринбургской думы проходило в торжественной обстановке. В зале присутствовали все бывшие главы Екатеринбурга: Аркадий Чернецкий, Евгений Порунов, Александр Якоб, Александр Высокинский. Евгения Ройзмана (признан Минюстом РФ физлицом-иноагентом) в числе приглашенных не было. Первым на трибуну поднялся вице-губернатор Сергей Никонов. Он поздравил спикера думы Анну Гурарий с днем рождения и вручил ей букет, а затем рассказал, как проводился отбор кандидатов на должность главы Екатеринбурга по «губернаторской схеме». Кандидатов было решено заслушивать в алфавитном порядке.

Первой выступала представительница «Справедливой России» Екатерина Есина. «Очень символично, что наш город носит такое же имя, как и я», – начала она. По сути, Есина представила предвыборную программу своей партии, акцентировав внимание на борьбе с ростом тарифов на услуги ЖКХ. В случае победы она пообещала открытость власти, равный доступ горожан к медицине и образованию, достойные зарплаты и помощь семьям с детьми, решение проблемы загруженных автомобильных дорог.

Депутаты не пощадили кандидатку. «Мне за вас стало страшно. Потому что если вы начнете тратить муниципальные деньги на медицину, вас посадят. Это региональные полномочия» – заметил Константин Киселев.

Александр Колесников заявил, что не понимает, как Есина собирается бороться с ростом тарифов ЖКХ, если их устанавливает Региональная энергетическая комиссия. «Тарифы рассчитываются по формулам высшей математики, этим должны заниматься специалисты. И ваша партия должна разъяснять это жителям», – указал депутат. «Как я вижу, интересы управляющих компаний в думе ярко представлены», – уколола в ответ Екатерина Есина.

Вторым докладчиком стала экономист Юлия Лаврикова. В презентации она отметила, что улучшение условий жизни в городе возможно только на основе опережающего экономического роста. Для этого нужно повышать инвестиционную привлекательность Екатеринбурга за счет развития высокотехнологических производств, а также остановить хаотичную застройку и синхронизировать градостроительную политику с инфраструктурой. Отдельно Лаврикова остановилась на необходимости повышать собственные доходы города, чтобы Екатеринбург мог самостоятельно распоряжаться деньгами, а не жить за счет субвенций.

Следом на трибуну поднялся действующий глава города Алексей Орлов. «Приятно выступать после двух дам, но так уж распорядился алфавитный порядок», – с улыбкой отметил он. Действующий мэр представил обновленную программу «5Д. Версия 2.0», цель которой – продолжить начатые во время первого срока реформы. Орлов подчеркнул, что город будет заниматься проектом строительства метрополитена, развивать общественный транспорт, выполнять комплексное благоустройство территорий и создавать доступную среду для горожан, в том числе развивать сервисы «без очередей».

Реакцию депутатов одной фразой выразил Александр Колесников. «Мой голос за Орлова, он меня ни разу [за пять лет] не кинул», – высказался народный избранник. Константин Киселев предложил тайное голосование, раз уж проходят выборы главы муниципалитета, но коллеги отвергли его предложение. Депутат от КПРФ Виктория Ивачева отметила, что коммунисты выступают против конкурсной схемы избрания главы города, но готовы поддержать «кандидата, наиболее подготовленного к должности».

В итоге дума избирала главу Екатеринбурга рейтинговым голосованием в два тура. Екатерина Есина получила один голос, Юлия Лаврикова – два голоса, Алексей Орлов – 33 голоса.

«Для меня огромная честь и колоссальная ответственность продолжать возглавлять администрацию Екатеринбурга, работать со своей командой при поддержке областного правительства и губернатора, а самое главное – населения, для того, чтобы город оставался таким, каким его знают во всем мире – энергичным, динамичным, развивающимся и комфортным для жизни», – заявил Алексей Орлов после своего избрания.

