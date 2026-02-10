Уволены главврачи двух больниц и тубдиспансера

Еще в трех крупных учреждениях здравоохранения Свердловской области меняется руководство.

Ушли со своих постов главврачи екатеринбургской ЦГКБ № 6 Роберт Соловьев, ЦКБ № 7 Евгений Барац и ГБУЗ СО «Областной клинический медицинский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Ирина Лихачева.

По данным источников «Нового Дня», Лихачеву может заменить главный врач аналогичного медучреждения Оренбургской области, где до 2025 года работала замгубернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Напомним, недавно детский противотуберкулезный диспансер попал в информационную повестку. По словам пациентов, в здании полная антисанитария: плесень на стенах и окнах, тараканы, а душ работает лишь раз в неделю. Помимо этого, еда там настолько низкого качества, что дети часто отказываются от нее, в результате им приходится принимать антибиотики на голодный желудок.

Екатеринбург

