«В туалете и душе – плесень», «еда похожа на помои», «воруют вещи», – пациенты в ужасе от детского противотуберкулезного диспансера

От пациентов и их родственников приходят многочисленные жалобы на условия в детском противотуберкулезном диспансере на дублере Сибирского тракта, 56. В их словам, в здании полная антисанитария: плесень на стенах и окнах, тараканы, а душ работает лишь раз в неделю. Помимо этого, в диспансере воруют личные вещи, медперсонал забывает назначать необходимые процедуры, а особую тревогу вызывает питание. Еда настолько низкого качества, что дети часто отказываются от нее, в результате им приходится принимать антибиотики на голодный желудок.

«Лежала тут две недели и, слава богу, [уехала]. Антисанитарии ноль – да, моют полы, протирают тумбочки, но в туалете и в душе – плесень. Кормят, как собак. Общество, так сказать, там ужасное: дети бесятся постоянно, ничего личного нет – воруют вещи», – рассказала одна пациентка.

Другая девушка пожаловалась на тараканов: «Там дети спят, а по ним тараканы ходят. Выпечку также могут дать с тараканами внутри. Жаль фотографии не сохранились. И вообще, еда там похожа на помои».

«Лежала ровно год в этой больнице. Бывало, врачи забывали о пациентах – не назначали нужные процедуры. Еду из передач часто воровали. Телефоны к отбою отбирали у всех – неважно, маленький ты или уже взрослый. Что касается питания, еду почти никто не ел. Бывало и такое: в борще плавала шинкованная, но совершенно неочищенная свекла. И это еще цветочки», – поделилась собеседница агентства.

«Еда безобразная, отношение тоже и не только там, а во всех отделениях, относящихся к учреждению», – рассказал еще один пациент.

Также с «Новым Днем» поделились, что перед проверками детей, чтобы не жаловались, запугивали штрафами: «Я тоже лежала здесь на протяжении года. Обращения в Минздрав и подобные организации – бессмысленны. Было множество жалоб, а результат нулевой. Проверки приезжали, но у них все якобы было хорошо. Все заранее знали о проверках, все прибирали, а детям при этом грозили: если что-то найдут, штрафы будут платить их родители. Что до еды – честно, есть ее порой было просто невозможно. Даже медперсонал говорил: «Сегодня полное говно» (это дословно). Многие сидят голодными и пьют сильные антибиотики на пустой желудок».

«Новый День» отправил официальный запрос в Министерство здравоохранения Свердловской области и пытался связаться с врачами Областного клинического медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний. На момент публикации в ведомствах никак не прокомментировали данную ситуацию.

Екатеринбург, Дарья Деменева

