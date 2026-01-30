Тубдиспансер, где дети лечатся в ужасных условиях, отремонтируют к лету

К лету планируют отремонтировать детский тубдиспансер в Екатеринбурге, где пациенты вынуждены лечиться в антисанитарных условиях. По словам министра здравоохранения Свердловской области Татьяны Савиновой, финансирование на эти цели уже выделили и начали сметные работы.

«Я буквально на следующий день, как нам дали фотоматериалы, отправила проверку: что-то подтвердилось, что-то нет. <…> Там достаточно много ремонтных работ проводилось, но они больше касались палатного блока. В диспансере абсолютно неудовлетворительное состояние санузлов. Для детей, которые там лежат, это недопустимо. Мы приняли экстренные решения: выделили средства и начали сметные работы. Надеемся, что в феврале будет размещен конкурс на проведение ремонта туалетов. Мы ставим себе задачу в марте провести все закупочные процедуры, а до 1 июня сделать ремонт и в санузлах, и в смежных помещениях. Все неудовлетворительные условия мы ликвидируем», – заявила вице-губернатор в программе «Открытый диалог» на ОТВ.

Но жалобы касались не только состояния санузлов. Были подсвечены и другие проблемы, такие как, например, некачественное питание. Как уже писал «Новый День», дети голодали и принимали антибиотики натощак. По сути, они питались лишь тем, что удается получить с передачек и быстро съесть на улице.

Ситуация в тубдиспансере глазами пациента (ВИДЕО)

Но Татьяна Савинова заявила, что проверка пищеблока грубых нарушений не выявила. А на официальный запрос агентства в региональном минздраве подчеркнули, что меню составляется на неделю вперед, а его качество контролируется ежедневно.

В редакцию также поступали сигналы о хаосе в отделении: не контролировались и не пресекались драки и случаи воровства, а медперсонал забывает назначать необходимые процедуры.

«Лежала тут две недели и, слава богу, [уехала]. Антисанитарии ноль – да, моют полы, протирают тумбочки, но в туалете и в душе – плесень. Кормят, как собак. Общество, так сказать, там ужасное: дети бесятся постоянно, ничего личного нет – воруют вещи», – рассказала одна пациентка.

Другая девушка пожаловалась на тараканов: «Там дети спят, а по ним тараканы ходят. Выпечку также могут дать с тараканами внутри. Жаль, фотографии не сохранились. И вообще, еда там похожа на помои».

«Лежала ровно год в этой больнице. Бывало, врачи забывали о пациентах – не назначали нужные процедуры. Еду из передач часто воровали. Телефоны к отбою отбирали у всех – неважно, маленький ты или уже взрослый. Что касается питания, еду почти никто не ел. Бывало и такое: в борще плавала шинкованная, но совершенно неочищенная свекла. И это еще цветочки», – поделилась собеседница агентства.

«Еда безобразная, отношение тоже и не только там, а во всех отделениях, относящихся к учреждению», – рассказал еще один пациент.

Мама одной из пациенток рассказала «Новому Дню», что детей, чтобы не жаловались, перед проверками запугивали штрафами: «Я тоже лежала здесь на протяжении года. Обращения в минздрав и подобные организации – бессмысленны. Было множество жалоб, а результат нулевой. Проверки приезжали, но у них все якобы было хорошо. Все заранее знали о проверках, все прибирали, а детям при этом грозили: если что-то найдут, штрафы будут платить их родители. Что до еды – честно, есть ее порой было просто невозможно. Даже медперсонал говорил: «Сегодня полное говно» (это дословно). Многие сидят голодными и пьют сильные антибиотики на пустой желудок».

Отметим, что в диспансере дети с различными формами туберкулеза лечатся от 6 месяцев до 2 лет.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube