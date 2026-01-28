Минздрав объяснил плесень в детском тубдиспансере ремонтом

Министерство здравоохранения Свердловской области проверило детское фтизиатрическое отделение № 2 (пер. Кустовой, д. 14А) после жалоб пациентов на полную антисанитарию, плесень и тараканов, а также низкое качество еды. Оказалось, что в отделении просто проводится ремонт.

«В настоящее время в отделении осуществляется ремонт душевой комнаты, а также запланирован ремонт санитарных комнат. Медицинские процедуры назначаются пациентам в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи. Питание пациентов осуществляется на основе семидневного меню с ежедневным контролем качества», – рассказали «Новому Дню» в региональном минздраве.

В ведомстве пояснили, что на дублере Сибирского тракта, 56, находится противотуберкулезное детское диспансерное отделение, где не предусмотрено круглосуточное пребывание пациентов, поэтому там нет душевых и организованного питания.

Ранее «Новый День» писал, в каких условиях лечатся больные в детском тубдиспансере. Агентство пообщалось с родителями пациентов, которые представили ужасающую картину. Там не контролировались и не пресекались драки и случаи воровства. Дети голодали и принимали антибиотики натощак. По сути, они питались лишь тем, что удается получить с передачек и быстро съесть на улице. Также были жалобы на то, что медперсонал забывает назначать необходимые процедуры.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube