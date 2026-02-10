Эксперт-садовод рассказала, какие овощи сажать в феврале на рассаду

Уже в феврале садоводы приступают к ранним посевам. Лучше всего для рассады в это время подходят культуры с длительным периодом вегетации – те, что развиваются от всходов до урожая около полугода.

Как рассказала «Новому Дню» председатель Союза садоводов Екатеринбурга и Свердловской области Надежда Локтионова, из овощей в конце месяца можно посадить баклажаны, перцы позднеспелых сортов, сельдерей и лук-порей. Помимо этого, через пару недель можно сеять и садовую землянику – для крепкой рассады ее семенам нужен февральский посев, чтобы дать время на стратификацию (обработку пониженной температурой).

«Информацию о требуемом периоде стратификации и о том, для каких сортов она необходима, лучше посмотреть на упаковке семян, которые собираетесь купить или купили», – уточнила эксперт.

«Особое внимание нужно уделить качеству грунта, в котором будет расти рассада. От него во многом зависит всхожесть семян, здоровье и сила рассады, а значит, и будущий урожай. При использовании покупного грунта лучше отдавать предпочтение проверенным брендам», – дополнила председатель.

Ранее «Новый День» писал, что в марте можно начинать сеять томаты и огурцы тепличных сортов. Без теплицы на Урале посев огурцов лучше отложить до мая. Семена томатов необходимо сеять за 60-70 дней до планируемой даты высадки в грунт, а рассаду огурцов – за 3-4 недели.

