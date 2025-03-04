Томаты и огурцы: сроки весенней посадки на Урале

Март – месяц начала посева овощей на рассаду. Если на Среднем Урале огурцы еще рано сеять в начале марта, то баклажаны, перцы и томаты тепличных сортов – самое время.

Как рассказала «Новому Дню» председатель Союза садоводов Екатеринбурга и Свердловской области Надежда Локтионова, сейчас нужно приступать к посеву высокорослых сортов. Оптимальное время для среднеспелых – конец марта, для раннеспелых – начало – середина апреля. В конце марта можно начать высеивать и тепличные сорта огурцов. Без теплицы на Урале посев огурцов лучше отложить до мая.

Семена томатов необходимо сеять за 60-70 дней до планируемой даты высадки в грунт, а рассаду огурцов – за 3-4 недели.

Если ориентироваться на лунный календарь 2025 года, то благоприятные дни для посева в марте – 4, 5, 8, 9, 15-19, 22-24, 27, 28, 31-го; в апреле – 1, 4, 5, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 27-го; в мае – 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 21, 25, 26, 29,30-го. Самые нежелательные дни для посадки в марте – 14, 29-го, в апреле – 13, 28-го, в мае – 12 и 27 числа.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube