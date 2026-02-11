Томаты и огурцы для Урала: какие семена выбрать и когда сеять

Примерно через месяц начнется сезон посева тепличных помидоров и огурцов на рассаду, а значит, пора покупать семена. Как свердловчанам выбрать сорта, подходящие под уральский климат, рассказала председатель Союза садоводов Екатеринбурга и Свердловской области Надежда Локтионова.

Семена томатов и огурцов хорошо всходят даже при длительном хранении, поэтому покупать их можно впрок. При выборе семян огурцов стоит обращать внимание на раннеспелые сорта. «Поскольку огурцы начинают плодоносить на 38-45-й день после появления всходов, то их можно посадить три раза. Например, 20 мая, потом 1-5 июня и 15 июня. С учетом нестабильной погоды в конце мая и начале июня на Среднем Урале, такой способ повышает шансы вырастить хороший урожай», – отметила специалист.

Также, по ее словам, лучше всего покупать семена у проверенных производителей, таких как «Сады Урала» и «Сортсемовощ». А в магазине – внимательно читать на упаковке описание культуры, где подробно пишут об агротехнике, устойчивости к температурным режимам и вредителям, а также о вкусовых качествах.

Ранее «Новый День» писал, что в марте нужно сеять томаты и огурцы тепличных сортов. Без теплицы на Урале огурцы лучше сеять не раньше мая. Семена томатов необходимо сеять за 60-70 дней до планируемой даты высадки в грунт, а рассаду огурцов – за 3-4 недели.

Екатеринбург, Дарья Деменева

