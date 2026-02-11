У жительницы Екатеринбурга изъяли 10 кошек после жалоб соседей

У жительницы Екатеринбурга, которая держала в квартире 10 кошек и долгое время никого к себе не впускала, изъяли животных, а также перекрыли подачу газа.

Как сообщили в пресс-службе УФССП Свердловской области, газовщики и сотрудники управляющей компании добились возбуждения исполнительного производства о предоставлении доступа в квартиру в доме по улице Сортировочной для осмотра санитарно-технического внутриквартирного оборудования. Ранее в УК поступали многочисленные жалобы соседей на неприятный запах из квартиры.

Хозяйка сначала отказалась впускать судебных приставов в квартиру. После длительных переговоров через дверь судебному приставу удалось уговорить женщину впустить сотрудников служб и управляющей компании. Газовщики перекрыли подачу газа в квартиру, а работники управляющей компании изъяли кошек и отвезли их в приют.

Как уже писал «Новый День», в Нижнем Тагиле недавно соседи жаловались в прокуратуру на мужчину, который держит дома 8 собак и 12 кошек. Однако проверка, которую провели санитарные врачи, установила, что его животные здоровы, с ними гуляют, хорошо обращаются, а в квартире порядок. Любителя животных оставили в покое.

Екатеринбург, Елена Владимирова

