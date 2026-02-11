Виолы, петунии, эустомы – какие цветы пора сеять уже сейчас

В феврале садоводы приступают к ранним посевам, включая цветочные культуры. В конце зимы лучше всего для рассады подойдут виолы, петунии, лобелии и эустомы.

Как рассказала «Новому Дню» председатель Союза садоводов Екатеринбурга и Свердловской области Надежда Локтионова, самый длительный период вегетации – у эустомы, он составляет 5-6 месяцев. Поэтому её лучше сеять уже сейчас, не откладывая на конец февраля.

Ранее «Новый День» писал, что в феврале из овощей можно посеять баклажаны, позднеспелые сорта перцев, сельдерей и лук-порей. Через пару недель также подходит время для посева садовой земляники. А в марте уже можно приступать к посеву томатов и тепличных сортов огурцов. Однако без теплицы на Урале огурцы лучше сеять не раньше мая.

Екатеринбург, Дарья Деменева

