российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 11 февраля 2026, 13:06 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Виолы, петунии, эустомы – какие цветы пора сеять уже сейчас

В феврале садоводы приступают к ранним посевам, включая цветочные культуры. В конце зимы лучше всего для рассады подойдут виолы, петунии, лобелии и эустомы.

Как рассказала «Новому Дню» председатель Союза садоводов Екатеринбурга и Свердловской области Надежда Локтионова, самый длительный период вегетации – у эустомы, он составляет 5-6 месяцев. Поэтому её лучше сеять уже сейчас, не откладывая на конец февраля.

Ранее «Новый День» писал, что в феврале из овощей можно посеять баклажаны, позднеспелые сорта перцев, сельдерей и лук-порей. Через пару недель также подходит время для посева садовой земляники. А в марте уже можно приступать к посеву томатов и тепличных сортов огурцов. Однако без теплицы на Урале огурцы лучше сеять не раньше мая.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,