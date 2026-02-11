Против мальчика, ранившего одноклассницу из пистолета, возбуждено уголовное дело

Следователи займутся расследованием инцидента в школе № 23 в Академическом районе Екатеринбурга. Там 2 февраля ученик 4 класса на перемене выстрелил из игрушечного пистолета в одноклассницу. Пластиковая пуля попала девочке в глаз. Ей диагностировали повреждение роговицы.

«Степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей, будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы», – сообщили в областном следственном комитете. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube