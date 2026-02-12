Присяжные признали лидера азербайджанской диаспоры виновным в убийстве

Присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт в отношении нескольких членов екатеринбургской азербайджанской диаспоры, в том числе ее бывшего лидера Шахина Шыхлински.

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, фигурантам были предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство местных предпринимателей в 2001 и 2010 году. На скамье подсудимых – Шуджаяддин Раджабов, Акиф, Аяз, Бакир, Камал, Мазахир Сафаровы, а также Шахин Шыхлински. Подсудимые ходатайствовали о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей.

11 февраля коллегия присяжных заседателей в составе 6 человек признала подсудимых виновными в инкриминируемых преступлениях. По мнению присяжных, снисхождения достоин лишь Бакир Сафаров. Судебный процесс на этом не закончен, впереди – обсуждение последствий вердикта со сторонами, вторые прения сторон, последнее слово подсудимых. Следующее судебное заседание состоится сегодня в 11:30.

Екатеринбург, Елена Владимирова

