Адвоката отправили под домашний арест по обвинению в подкупе свидетеля

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под домашний арест до 15 марта адвоката Алексея Рябцева 1968 г.р. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, его обвиняют в совершении преступления по ч. 4 ст. 309 УК РФ «Принуждение свидетеля к даче ложных показаний, совершенное организованной группой».

Прокурор настаивал на домашнем аресте, так как Рябцев является действующим адвокатом, обладает специальными познаниями и навыками, которые способен применить для воспрепятствования следствию по настоящему уголовному делу, оказания давления на свидетелей с целью избежания наказания либо продолжить заниматься преступной деятельностью.

При этом учтено, что обвиняемый обратился с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Алексей Рябцев является адвокатом Андрея Шевнина, которого сейчас судят по обвинению в изнасиловании и убийстве двух школьниц в 1994 году. По версии следствия, 6 октября 1994 года Шевнин и его дядя, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заманили в квартиру на ул. Начдива Онуфриева в Екатеринбурге 13-летнюю девочку, изнасиловали и убили ее. Затем Шевнин вспомнил, что подруга жертвы видела их вместе, и решил избавиться от свидетельницы. Он уговорил общего знакомого, Кузнецова, привести подругу в ту же квартиру. Вторая девочка тоже была изнасилована и убита. Затем Шевнин и его дядя погрузили трупы девочек в ВАЗ-21053, вывезли их в лес на берегу Чусовского озера и подожгли. Шевнин свою вину в убийстве не признал.

Екатеринбург, Елена Владимирова

