Стало известно, кто погиб на пожаре в сысертской конюшне

Во время пожара в конюшне в Сысерти прошлой ночью погиб не один человек, а два. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, о пожаре стало известно в 01:00. «Первоначально сообщалось, что на пепелище найдено тело одного погибшего – конюха, а сегодня днем при разборе завалов сыщики нашли еще одно тело – знакомого скончавшегося конюха. Этот мужчина пришел в гости накануне в 20:30 с литром крепкого алкоголя. А спустя 2,5 часа в деревянном здании вспыхнул пожар. Тело работника конюшни находилось прямо у печи, головой к двери, а тело его товарища – в глубине помещения», – рассказал представитель полиции.

Он добавил, что комплекс состоит из трех зданий: самой конюшни, подсобки и незавершенного строения. Если бы пожарные приехали чуть позже, огонь мог бы уничтожить все три здания. Личности обоих погибших уже установлены – это местные жители Алексей Язов, 1969 г.р., и Дмитрий Аникиев, 1970 г.р. Чудом не погибшие лошади содержатся в безопасном месте. Всего их было девять, в том числе один пони, один мерин и семь кобыл.

В пресс-службе СУ СКР Свердловской области рассказали, что в рамках уголовного дела следователем СК России осуществляется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Точные причины гибели двух человек и возгорания будут установлены в ходе судебно-медицинских и пожарно-технической экспертиз.

Сысерть, Елена Владимирова

