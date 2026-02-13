Уральский космонавт Андрей Федяев через несколько минут отправится в полет

Сегодня в 13-15 по московскому времени космонавт Роскосмоса Андрей Федяев отправится на МКС на американском корабле Crew Dragon в составе экипажа Crew-12, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Напомним, Андрей Федяев – свердловчанин, родился в 1981 году в Серове, школу закончил в Верхней Туре. Он стал 22-м российским космонавтом, летавшим на американском космическом корабле, в том числе вторым – на Crew Dragon.

В первый космический полёт Андрей Федяев отправился 2 марта 2023 года – в составе экипажа Crew-6. Во время первой экспедиции космонавт работал над научными экспериментами, выполнял операции с помощью манипулятора ERA и был оператором поддержки во время российских выходов в открытый космос. Продолжительность полёта составила 185 дней 22 часа. За успешное выполнение программы полёта Федяев получил звание Герой РФ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube