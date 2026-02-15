В Екатеринбурге побит температурный рекорд 1928 года

В субботу, 14 февраля, в Екатеринбурге был побит температурный рекорд. Впервые с 1928 года среднесуточная температура составила -1,2 С, что на 9,8 градусов выше нормы, сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге».

Ночной минимум в городе составил -4,7 С, а дневной максимум +2,7 С. Синоптики отмечают, что это первая в 2026 году оттепель в Екатеринбурге – впервые с 4 декабря 2025 температура воздуха оказалась выше нуля.

Оттепель вчера днем также отметили метеостанции Каменска-Уральского, Артемовского, Верхнего Дуброво, Тугулыма, Ирбита, Алапаевска, Ревды, Михайловска, Невьянска.

В воскресенье Свердловская область находится в теплом секторе циклона «Ulrike», расположенного над Приуральем. В Свердловской области снег прогнозируется в основном на севере, под влиянием атмосферного фронта. Вечером к западным границам области приблизится холодный фронт, при прохождении которого снег выпадет уже по всей области, осадки продлятся до утра понедельника.

Екатеринбург, Елена Владимирова

