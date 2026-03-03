В Екатеринбурге побит температурный рекорд. Теперь – по холоду

В понедельник, 2 марта, в Екатеринбурге был побит очередной температурный рекорд, теперь – с отрицательным знаком.

Как сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге», среднесуточная температура составила -14,2 °C (-8° к норме). Это самое холодное 2 марта с 1994 года.

Напомним, в последние годы на Урале чаще наблюдалась повышенная температура воздуха по сравнению с прошлым веком. Так, 14 февраля среднесуточная температура составила -1,2 °C, что на 9,8° превысило норму. В прошлый раз так тепло в феврале было в 1928 году.

Екатеринбург, Елена Владимирова

