Врачи скорой помощи пытались спасти детей, на которых обрушились снежные массы

Дети, которые погибли сегодня в селе Сылва Шалинского района, катались на горе Сокольной, когда на них сошли снежные массы. Врачи скорой помощи пытались их спасти, но безуспешно.

Как рассказал начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, родители одного из мальчиков забили тревогу и отправились на поиски, когда вышло время прогулки, а дети не вернулись.

«Когда мальчиков извлекли из-под снежного завала, прибывшая скорая пыталась их спасти, но, к большому сожалению, положительного результата это не дало. Отцом одного из погибших является машинист РЖД, а второго ребёнка его мама буквально накануне привезла из Екатеринбурга погостить к бабушке. Искренние соболезнования родным погибших детей», – отметил полковник Горелых.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотрено частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, тела умерших направлены на экспертизу для установления точной причины смерти.

Шаля, Елена Владимирова

