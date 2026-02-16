Синоптики обещают уральцам теплый март

Гидрометцентр составил предварительный прогноз погоды на март. В Свердловской области первый месяц весны ожидается довольно теплым.

Как сообщает Уральский гидрометцентр, средняя месячная температура воздуха в марте ожидается на 1° выше средних многолетних значений (норма -4…-7 °C). Месячное количество осадков предполагается около нормы (норма 20-29 мм, в горах до 42 мм).

С начала XXI века в Екатеринбурге март был холоднее климатической нормы на 2 градуса и более пять раз, последний – в 2022 году (средняя температура -6,2°). Теплее нормы март был восемь раз, в том числе все последние три года.

Добавим, средняя температура первой половины февраля в Екатеринбурге составила -11,4 °C, что на 0,5 градуса выше климатической нормы (-11,9°). Выпало 13 мм осадков, что на 4 мм выше нормы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube