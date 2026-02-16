Циклон «Вивиана» принесет снегопады в Свердловскую область

Во вторник снегопады накроют большинство районов Свердловской области – все из-за циклона «Вивиана». На юге региона возможен мокрый снег с дождем. Дневная температура поднимется до +2 градусов. Об этом рассказал метеоролог Алексей Пулин.

Как уже писал «Новый День», март на Среднем Урале ожидается довольно теплым. Среднемесячная температура будет на 1° выше средних многолетний значений (норма -4…-7 °C). Месячное количество осадков предполагается около нормы (норма 20-29 мм, в горах до 42 мм).

