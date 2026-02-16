В Екатеринбурге стало опасно ходить по тротуарам (ФОТО)

В Екатеринбурге передвижение по тротуарам стало опасным для пешеходов. Всю прошлую неделю синоптики предупреждали о надвигающейся оттепели, однако она все равно стала неожиданностью для коммунальщиков: крыши домов не расчищены от снега и льда, а дорожки покрыты кучами грязного вязкого снега, даже на центральных улицах.

«Шли по улице Сакко и Ванцетти, возле Ленинского загса, когда с пятиэтажки упал огромный пласт снега. Чудом никого не задело», – рассказала екатеринбурженка Анна.

Неэксплуатируемое здание на улице Вайнера на пересечении с Малышева огородили лентой, правда, от падающих сосулек она вряд ли спасет.

На Малышева снега с грязью по щиколотку. Люди поскальзываются, падают, рискуют сломать ноги. При этом соседняя Попова вычищена «под лопатку».

Отметим, Ленинский район регулярно становится лидером антирейтинга по уборке города от снега.

Что касается снега на крышах, то это ответственность управляющих компаний, а вот глыбы на козырьках балконов – владельцев квартир.

Екатеринбург, Елена Сычева

