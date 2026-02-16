Застрявшую в снегу скорую с пациентом выталкивали вшестером

Машина скорой помощи с 86-летним пациентом сегодня ночью застряла в заваленном снегом дворе на ул. Титова, 17.

Как сообщает телекомпания «4 канал», машина забрала пациента, но уехать не смогла, потому что после снегопада двор был полностью завален. Выбраться врачам удалось только с помощью шести местных жителей, которые помогли вытолкнуть машину.

Как уже писал «Новый День», всю прошлую неделю синоптики предупреждали о надвигающейся оттепели и последующих снегопадах, однако они все равно стали неожиданностью для коммунальщиков: крыши домов не расчищены от снега и льда, а дворы и тротуары покрыты кучами грязного вязкого снега.

Екатеринбург, Елена Владимирова

