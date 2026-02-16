российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 16 февраля 2026, 10:12 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Главный каток на площади работает последнюю неделю

В Екатеринбурге главный каток на площади 1905 года работает последнюю неделю. Последний день катания – 23 февраля. До самого закрытия сезона на все билеты действует скидка 50%, отмечают организаторы.

В будни лед будет открыт с 11:30 до 21:30, в пятницу – до 23:00. В выходные дни и в последний день работы, 23 февраля, каток будет работать с 10:00 до 23:00.

Ранее «Новый День» писал, что сегодня, 16 февраля, каток станет главной площадкой празднования Китайского нового года. Для всех посетителей вечернего сеанса с 17:00 до 18:30 будет организована развлекательная программа: мастер-классы по каллиграфии и вырезанию китайских символов праздника, чайная церемония, выступления китайских артистов в медиарубке. Кроме того, в этот день все посетители катка могут стать участниками розыгрыша подарков, связанных с Китаем.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Ссылки по теме

В Екатеринбурге отметят Китайский новый год на катке

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,