Главный каток на площади работает последнюю неделю

В Екатеринбурге главный каток на площади 1905 года работает последнюю неделю. Последний день катания – 23 февраля. До самого закрытия сезона на все билеты действует скидка 50%, отмечают организаторы.

В будни лед будет открыт с 11:30 до 21:30, в пятницу – до 23:00. В выходные дни и в последний день работы, 23 февраля, каток будет работать с 10:00 до 23:00.

Ранее «Новый День» писал, что сегодня, 16 февраля, каток станет главной площадкой празднования Китайского нового года. Для всех посетителей вечернего сеанса с 17:00 до 18:30 будет организована развлекательная программа: мастер-классы по каллиграфии и вырезанию китайских символов праздника, чайная церемония, выступления китайских артистов в медиарубке. Кроме того, в этот день все посетители катка могут стать участниками розыгрыша подарков, связанных с Китаем.

Екатеринбург, Дарья Деменева

