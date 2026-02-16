Прокурор потребовал для обвиняемого в убийстве 7 человек 14 лет 11 месяцев колонии

Государственный обвинитель в ходе судебных прений попросил суд отправить в колонию строгого режима на 14 лет 11 месяцев Виктора Петриченко, обвиняемого в убийстве семи человек 33 года назад. Также прокурор требует взыскать с Петриченко в пользу потерпевшей женщины, 1955 г.р., компенсацию морального вреда в размере 10 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, фигурант признал свою вину в полном объеме. Сейчас в судебных прениях выступает сторона защиты.

Как уже писал «Новый День», массовое убийство было совершено в ночь на 1 января 1993 года в доме на улице 2-й Рабочей Каменска-Уральского. Были убиты пятеро взрослых и двое детей. Преступление не могли раскрыть много лет. Только в январе 2025 года удалось задержать подозреваемого. Это Виктор Петриченко, случайный знакомый жертв. Они встретили его на вокзале и пригласили к себе домой встречать Новый год.

По версии следствия, в новогоднюю ночь Петриченко тайком добавил клофелин в алкогольные напитки взрослым. Когда они уснули, он убил их ударами молотка по голове, а потом расправился с двумя детьми – 12 и 13 лет. Мотивом преступления стало хищение личного имущества жертв на сумму 86 тысяч рублей.

С места происшествия фигурант скрылся. На начальном этапе раскрыть преступление не удалось, поскольку Петриченко с потерпевшими ничего не связывало, он не жил на Урале, бродяжничал, скрывался от органов правоохраны за совершение преступлений в другом регионе. В 1993 году дело было приостановлено. Только в 2024 году преступника удалось вычислить благодаря заключениям ряда судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетической. Кроме того, на бутылке водки, найденной на месте преступления, были найдены отпечатки пальцев Петриченко.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

