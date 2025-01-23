На Урале раскрыто убийство пяти взрослых и двух детей, совершенное в 1993 году

В Каменске-Уральском арестован 52-летний мужчина, которого обвиняют в убийстве семи человек, в том числе двоих детей, совершенном в январе 1993 года.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, 5 января 1993 года жители дома на улице 2-й Рабочей сообщили в полицию, что в квартире их соседей пятый день горит свет, но дверь никто не открывает, а изнутри доносится трупный запах.

Вскрыв двери, сотрудники полиции обнаружили тела убитых: 40-летнего водителя автобуса местного предприятия, его 37-летней жены, продавщицы продуктового магазина, их детей 12 и 13 лет и трех родственников – женщин 32 и 53 лет и мужчины 43 лет. Все погибшие были убиты тяжелым металлическим предметом. Гости семьи из Пермского края отмечали совместно с родными новый 1993 год. По роковому стечению обстоятельств на железнодорожном вокзале Екатеринбурга они познакомились с незнакомым мужчиной, которого пригласили в гости.

Представитель СУ СКР Александр Шульга пояснил, что во время празднования Нового года злоумышленник решил похитить деньги и имущество новых знакомых, что и стало причиной убийства. С места происшествия фигурант скрылся. На начальном этапе раскрыть преступление не удалось, поскольку фигуранта с потерпевшими ничего не связывало, он не жил на Урале, бродяжничал, скрывался от органов правоохраны за совершение преступлений в другом регионе. В 1993 году дело было приостановлено.

В 2024 году следователи и криминалисты тщательно проанализировали материалы уголовного дела и определили, какие необходимо провести дополнительные судебные экспертизы с учётом появившихся современных экспертных возможностей и технологий.

Благодаря заключениям ряда судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетической, удалось выйти на след предполагаемого убийцы.

Валерий Горелых добавил, что 22 января 2025 года, когда удалось выйти на след предполагаемого душегуба, в Амурскую область выехали сыщики уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области совместно с коллегами из отдела полиции № 23 Каменск-Уральского, и при силовой поддержке бойцов СОБР провели успешную операцию по задержанию подозреваемого. Брали его в частном доме, где он проживал с супругой и сыном. Когда оперуполномоченные начали его опрашивать, сначала гражданин сделал вид, что не понял, почему его задержали, и лишь чуть позже признался, что рано или поздно ждал оперативников угрозыска.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что Красногорский районный суд Каменска-Уральского избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 15 дней, то есть до 8 марта 2025 года.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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