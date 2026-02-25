Вынесен приговор по делу об убийстве 7 человек в новогоднюю ночь 33 года назад

Красногорский суд Каменска-Уральского вынес приговор Виктору Петриченко, который обвинялся в убийстве пяти взрослых и двух детей, совершенном в новогоднюю ночь 1993 года.

Как сообщили в пресс-службе суда, Петриченко признан виновным по п.п. «а», «е», «з» ст. 102 УК РСФСР «Умышленное убийство двух и более лиц из корыстных побуждений». Подсудимый привлекался к уголовной ответственности по законодательству, действовавшему на момент преступления. Ему назначено наказание в виде 14 лет 11 месяцев колонии строгого режима. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей о компенсации морального вреда в размере 10 млн рублей.

Как уже писал «Новый День», массовое убийство было совершено в ночь на 1 января 1993 года в доме на улице 2-й Рабочей Каменска-Уральского. Были убиты пятеро взрослых и двое детей. Преступление не могли раскрыть много лет. Только в январе 2025 года удалось задержать подозреваемого – Виктора Петриченко, случайного знакомого жертв. На момент убийства ему было 20 лет. Он познакомился с жертвами 31 декабря 1992 года на вокзале и напросился к ним домой встречать Новый год.

По версии следствия, в новогоднюю ночь Петриченко тайком добавил клофелин в алкогольные напитки взрослым. Когда они уснули, он убил их ударами молотка по голове, а потом расправился с двумя детьми – 12 и 13 лет. Мотивом преступления стало хищение личного имущества жертв на сумму 86 тысяч рублей.

С места происшествия фигурант скрылся. Раскрыть преступление сразу не удалось, поскольку Петриченко с потерпевшими ничего не связывало, он не жил на Урале, бродяжничал, скрывался от органов правоохраны за совершение преступлений в другом регионе. В 1993 году дело было приостановлено. Только в 2024 году преступника удалось вычислить благодаря заключениям ряда судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетической. Кроме того, на бутылке водки, найденной на месте преступления, были найдены отпечатки пальцев Петриченко.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

