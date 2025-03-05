Обвиняемый в убийстве 7 человек в 1993 году останется в СИЗО

В Каменске-Уральском продлили срок содержания под стражей Виктору Петриченко, обвиняемому в убийстве 7 человек, совершенном в новогоднюю ночь более 30 лет назад.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, следователь обратился в суд с ходатайством о продлении обвиняемому срока содержания под стражей. Ходатайство судом удовлетворено. Мера пресечения продлена по 8 июня 2025 года.

Как уже писал «Новый День», 5 января 1993 года жители дома на улице 2-й Рабочей Каменска-Уральского сообщили в полицию, что в квартире их соседей пятый день горит свет, но дверь никто не открывает, а изнутри доносится трупный запах.

Вскрыв двери, сотрудники полиции обнаружили тела убитых: 40-летнего водителя автобуса местного предприятия, его 37-летней жены, продавщицы продуктового магазина, их детей 12 и 13 лет и трех родственников – женщин 32 и 53 лет и мужчины 43 лет. Все погибшие были убиты тяжелым металлическим предметом. Гости семьи из Пермского края отмечали совместно с родными новый 1993 год. По роковому стечению обстоятельств на железнодорожном вокзале Екатеринбурга они познакомились с незнакомым мужчиной, которого пригласили в гости. Новый знакомый, осмотревшись в квартире, решил вынести ценные вещи, для чего убил всех, кто там был.

С места происшествия фигурант скрылся. На начальном этапе раскрыть преступление не удалось, поскольку фигуранта с потерпевшими ничего не связывало, он не жил на Урале, бродяжничал, скрывался от органов правоохраны за совершение преступлений в другом регионе. В 1993 году дело было приостановлено. Только в 2024 году фигуранта удалось вычислить благодаря заключениям ряда судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетической.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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