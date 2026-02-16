Гречневые, овсяные, творожные – рецепты ПП-блинов на Масленицу

Сегодня, 16 февраля, началась масленичная неделя, и главным угощением на столе традиционно будут блины. Однако диетологи предупреждают: неконтролируемое употребление этого калорийного блюда создает серьезную нагрузку на организм. Для тех, кто следит за фигурой, придерживается правильного питания или просто не хочет переедать, существуют рецепты низкокалорийных блинов, которые позволят не отказываться от этого блюда.

Блины из овсяной муки

Для приготовления понадобятся:

3 яйца

8 ст. л. овсяных хлопьев

1 стакан молока

2 банана

2 ст. л. какао

соль

подсластитель

Как готовить

Овсяные хлопья измельчить любым удобным способом. Взбить яйца и перемешать с овсянкой. Затем добавить молоко, бананы, какао и перемешать массу до однородности. Добавить соль и подсластитель. Слегка смазать сковороду маслом и обжарить каждый блин с двух сторон. Подавать блюдо лучше с натуральным йогуртом, фруктами и ягодами.

Творожные блины

Для приготовления понадобятся:

150 г творога 5% жирности

3 яйца

3 ст. л. отрубей

1 ст. л. подсолнечного масла

щепотка соли

Как готовить

Разбить яйца, посолить, добавить творог и перемешать массу до однородности. Добавить отруби, подсолнечное масло и тщательно размешать. После этого обжарить тесто на хорошей антипригарной сковородке. Жарить такие блинчики нужно немного дольше, чем обычные, а переворачивать очень аккуратно.

Блины на минеральной воде

Для приготовления понадобятся:

3 яйца

1 стакан молока 2,5% жирности

1 стакан минеральной воды

250 г кукурузной муки

1-2 ст. л. оливкового масла

соль

подсластитель

Как готовить

Разбить яйца, добавить молоко, щепотку соли и подсластитель – перемешать все в однородную массу. Небольшими порциями просеять кукурузную муку среднего помола, при этом необходимо каждый раз хорошо размешивать венчиком, чтобы не было комочков. Постепенно влить минеральную воду. Добавить оливковое масло. Оставить смесь постоять на полчаса. Выпекать на среднем огне.

Гречневые блины

Для приготовления понадобятся:

65 г гречневой муки

100 мл молока 2,5% жирности

150 мл воды

2 яйца

щепотка разрыхлителя

соль

Как готовить

В емкости взбить яйца, добавить молоко и воду комнатной температуры, гречневую муку, соль и разрыхлитель. Перемешать массу до однородности и оставить на 15 минут. Выпекать на хорошо разогретой антипригарной сковородке, не добавляя масла. Диаметр блинов стоит делать около 15 см, чтобы переворачивать было проще. Обжаривать с другой стороны стоит тогда, когда поверхность блина стала матовой.

Шпинатные блины

Для приготовления понадобятся:

100 г шпината

100 г цельнозерновой муки

300 мл молока

2 яйца

Как готовить

Шпинат промыть, срезать стебли и листья и положить в чашу блендера. Туда же добавить молоко и взбить массу до однородности. Добавить яйца и снова перемешать. Смешать муку, шпинатную смесь и соль. Обжарить на сковороде до готовности.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube