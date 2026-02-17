Поселок Каквинские Печи окончательно упразднили

Депутаты заксо единогласно одобрили законопроект об упразднении поселка Каквинские Печи в Карпинском районе.

Перед депутатами выступил глава Карпинска Андрей Клопов. Он рассказал, что фактически в поселке уже нет ни постоянного населения, ни функционирующих предприятий и организаций. Местная дума признала его юридическую ликвидацию целесообразной.

Как уже писал «Новый День», поселок Каквинские Печи находился в 32 километрах от Карпинска. Там не было газа, и добираться до него было проблематично. Во время паводка дорогу размывало – поселок отрезало от «большой земли». Зимой дорогу засыпало снегом – в поселок не могли проехать ни пожарная, ни скорая. Уже в 2017 году в Каквинских Печах не было ни магазинов, ни аптеки, там проживало несколько десятков человек.

Поселок начали постепенно расселять в 2014 году. Последние жители оттуда выехали в 2019 году, в 2020 году было отключено электричество, а в 2021 году бульдозер снес остатки деревянных домов.

Карпинск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube