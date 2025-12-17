Каквинские Печи окончательно исчезнут с карты Свердловской области

В заксобрание Свердловской области из Карпинской думы поступил законопроект об упразднении поселка Каквинские Печи. В пояснительной записке говорится, что фактически в поселке уже нет ни постоянного населения, ни функционирующих предприятий и организаций.

Как уже писал «Новый День», поселок Каквинские Печи находился в 32 километрах от Карпинска. Там не было газа, и добираться до него было проблематично. Во время паводка дорогу размывало – поселок отрезало от «большой земли». Зимой дорогу засыпало снегом – в поселок не могли проехать ни пожарная, ни скорая. Уже в 2017 году в Каквинских Печах не было ни магазинов, ни аптеки, там проживало несколько десятков человек.

В 2014 году поселок начали постепенно расселять. Последние жители оттуда выехали в 2019 году, в 2020 году было отключено электричество, а в 2021 году бульдозер снес остатки деревянных домов.

Карпинск, Елена Владимирова

