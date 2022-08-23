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Вторник, 23 августа 2022, 11:01 мск

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В Свердловской области за пять лет исчезли девять малых деревень, голосовавших досрочно

Досрочное голосование на выборах губернатора Свердловской области пройдет в 155 малых деревнях, с которыми нет постоянного транспортного сообщения. Члены участковых комиссий будут добираться до жителей на вездеходах и лодках.

Как правило, численность населения таких деревень очень небольшая. Например, в этом году досрочное голосование пройдет в деревне Кедровка, где живет всего один человек. Такая же ситуация в поселках Шутём и Нижняя Пристань. В деревнях Литовская и Верхняя Постникова зарегистрировано два избирателя. А в деревнях Устиновка, Мостовщики, Куропашкина, Красный Партизан и поселок Лесоразработки всего три жителя.

На прошлых губернаторских выборах в 2017 году таких поселений в Свердловской области было больше – 164. Но постепенно отдаленные деревни исчезают с карты региона. Например, так случилось с поселком Каквинские Печи под Карпинском, где проживали 46 семей. Расселение жителей началось после 2014 года, а в прошлом году бульдозер снес остатки деревянных домов в поселке. В Верхотурском округе перестали существовать деревни Рассол, Отрадново и Злыгостева – на досрочных выборах губернатора в 2017 году там было по одному избирателю. Вблизи Ивделя исчез поселок Митяева, где раньше проживали четыре человека.

Досрочное голосование на выборах губернатора в отдаленных территориях пройдет со 2 по 10 сентября. Единый день голосования назначен на 11 сентября.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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Метки / Выборы губернатора Свердловской области

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